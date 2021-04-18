إضافة المتقاعدين العسكريين لـ«الربط الإلكتروني» مع «هيئة الإسكان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد الانتهاء من إجراءات إضافة المتقاعدين العسكريين، لقاعدة بيانات الربط الإلكتروني بين الصندوق وهيئة أبوظبي للإسكان، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمة تقديم طلبات الإعفاء من القروض السكنية «تلقائياً»، وذلك استكمالاً للجهود والتعاون المشترك بين الهيئة والصندوق لدعم المتقاعدين من أصحاب الدخل المنخفض، وضمان تسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية على المتقاعدين بمختلف فئاتهم، مؤكداً أن هذا الإجراء، يأتي في إطار الحرص على توحيد تجربة المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الاستفادة من كل المزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق، ولتحسين الخدمات المقدمة لقطاع التقاعد العسكري بعد انتقاله للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أنه بعد تفعيل عملية الربط لن يكون على المتقاعد العسكري الراغب في الحصول على إعفاء من القروض السكنية، تحمّل عبء التقدم بطلب مباشر إلى الهيئة، حيث سيقوم الصندوق بتقديم الطلب «تلقائياً» بالإنابة عنه، من خلال تقديم بياناته عن طريق الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات بين الجهتين،، وذلك في حال كان المعاش التقاعدي لا يزيد على (20 ألف درهم)، على أن تقوم الهيئة بدورها ببحث إجراءات استحقاق الإعفاء مباشرة .

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن التعاون بين الصندوق و«هيئة أبوظبي للإسكان» يأتي في إطار تنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بالعمل الحكومي المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المتقاعدين بكل فئاتهم

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