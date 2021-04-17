«دبي لأصحاب الهمم» يُطلق مسابقة القرآن الكريم افتراضياً اليوم

المصدر: دبي- البيان

يُطلق نادي دبي لأصحاب الهمم افتراضياً، مساء اليوم، النسخة التاسعة لمسابقة القرآن الكريم الرمضانية، تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمشاركة 330 متسابقاً، يمثلون 31 جهة، يتنافسون في مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية في مستويات عدة، بداية من حفظ القران كاملاً، و20 جزءاً، ونصف القرآن، و10 أجزاء، وسبعة أجزاء، وخمسة أجزاء وثلاثة أجزاء، وجزأين، وجزء، وإحدى قصار السور، فيما ستقام اختبارات داخل النادي لفئة الإعاقة السمعية فقط، وذلك ضمن النشاط الرمضاني، الذي يشتمل أيضاً على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

وتهدف اللجنة المنظمة من تنظيم هذه الفعاليات القرآنية إلى تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين منّ الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم، لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم، وبالتالي استغلال أوقاتهم بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان الفضيل، الذي يمنح أبناءنا من أصحاب الهمم الدافع الأكبر، ومنه يستلهمون الحافز للتفوق في مجالات الحياة إلى جانب نيل الأجر والثواب، ما يسهم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه وتحفيز الذاكرة، حيث تستمر هذه المسابقات القرآنية حتى التاسع والعشرين من أبريل الجاري.

من ناحيته وجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايتها لهذا المهرجان القرآني، الذي ينظمه النادي سنوياً في هذا الشهر الفضيل، والذي يشارك في نسخته الحالية 330 متسابقاً.

وقال: جميل أن يتسابق «أصحاب الإرادة» في هذه المسابقات القرآنية المباركة، حيث تسعى اللجنة المنظمة في أن تحقق هذه النسخة، التي تقام لأول مرة افتراضياً جميع أهدافها المنشودة في اهتمام الآباء والأمهات بأبنائهم من أصحاب الهمم، من أجل حفظ القرآن وتنشيط الجانب الثقافي الديني لديهم، ونسعى لتقديم وإظهار اللاعب الحافظ للقرآن الكريم.

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