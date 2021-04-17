افتتاح معهد الكرامة لتدريب الطلبة أصحاب الهمم من فئة التوحد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح في أبوظبي أمس معهد الكرامة للتدريب التابع لدائرة التعليم والمعرفة ويهدف إلى دعم الطلبة أصحاب الهمم من فئة التوحد بعمر 15 سنة فما فوق وتعزيز استقلاليتهم التعليمية من خلال توفير فرص الوصول إلى خدمات التدريب المهني ضمن ثمانية مسارات تخصصية، إلى جانب تزويدهم بفرص العمل المستقبلية لتمكينهم وضمان استقلاليتهم وقدرتهم على العمل.

حضر الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وعلي الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

ويأتي افتتاح معهد الكرامة للتدريب بحضور المسؤولين الحكوميين بالتزامن مع احتفاء العالم بشهر أبريل كشهر التوعية بالتوحد، وهي الفعالية السنوية التي تهدف لتعزيز الوعي عالمياً حول التوحد وبناء ثقافة دمج الأفراد من فئة التوحّد ضمن مجتمعاتهم، ودعمهم للوصول إلى كامل إمكانياتهم. وخلال الجولة، تفاعل المسؤولون مع الطلبة المسجلين في المعهد واطلعوا على الورش التدريبية والتجهيزات المتطورة التي يوفرها.

وبعد استقبال الدفعة الأولى من الطلبة في نوفمبر 2020، بدأ طلبة معهد الكرامة للتدريب رحلتهم العملية مع الدورة الأولى من ورش العمل المهنية المصممة خصيصاً لرفع مستويات خبرتهم العملية في العديد من المجالات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة واحتياجاتها المستقبلية من أصحاب الكفاءات والخبرات.

وانسجاماً مع رسالته الرامية إلى تمكين الطلبة من الحصول على المهارات الضرورية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، يُنظم معهد الكرامة للتدريب ورش عمل مصممة لمساعدة الطلبة من فئة التوحد على تحديد اهتماماتهم وصقل مهاراتهم ضمن ثمانية مسارات تشمل: التطبيقات الميكانيكية والكهربائية، والزراعة المائية والهوائية، والطهي والضيافة، والفنون الإبداعية، وإدارة الأعمال، ومركز الطباعة والتصميم، وإنتاج الألعاب والرياضات الإلكترونية، واستديو إنتاج الفيديو.

كما يعمل معهد الكرامة للتدريب مع مجموعة من الشركاء في القطاعات ذات الصلة، بينما يشرف نخبة من الخبراء المتخصصين، بالتعاون مع فريق المعهد من أخصائيي التوحد على إدارة ورش العمل التدريبية، والمتوافقة مع المعايير المعتمدة من منظمة «Award Scheme Development and Accreditation Network (ASDAN)» وشبكة «National Open College Network (NOCN)» في المملكة المتحدة. وكجزء من المبادرات الرامية لدمج أصحاب الهمم في المجتمع على مستوى الدولة، بدأت مجموعة من الشركات الوطنية بتسجيل اهتمامها بتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلبة ذوي التوحد، ومن ضمنها شركات ستراتا للتصنيع ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الأمر الذي سيمكّن الطلبة من الانضمام إلى القوى العاملة مستقبلاً.

وقال الخييلي: «سعداء بافتتاح معهد الكرامة للتدريب الذي يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم. نحن على ثقة أن تدشين هذا المعهد المتطور والمجهز بأحدث المناهج والأدوات والمرافق سيضمن تطوير قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم وتحضيرهم للانتقال إلى سوق العمل، والمساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تمكينهم وتفعيل دورهم ليكونوا محفزين للتغيير الاجتماعي بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم».

من جانبها قالت مسلم،: «نلتزم بتوفير التعليم النوعي وفرص التوظيف المستقبلية للطلبة الإماراتيين أصحاب الهمم. وينسجم افتتاح معهد الكرامة للتدريب مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وجهود دولة الإمارات لدمجهم في المجتمع بوصفهم أفراداً منتجين. ويزوّد المعهد الطلبة بفرص التدريب المهني التي ستمكّنهم من بناء حياتهم باستقلالية ولعب دورٍ محوري في نهضة مجتمعنا الدامج بجميع قطاعاته».

كما ثمّن الكتبي الجهود المبذولة لافتتاح هذا المعهد الذي سيقدم تجربة تدريبية متكاملة لأصحاب الهمم تساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال منهج يطور الكفاءات ويغطي مسارات متنوعة. وقال: «يعتبر تمكين وتطوير رأس المال البشري أحد أولوياتنا الإستراتيجية لإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات المستقبلية». وأضاف الكتبي: «سيقوم المعهد بدور هام في تعزيز مهارات وقدرات أصحاب الهمم مما يمكَنهم من المشاركة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في المجتمع».

ويقع مبنى المعهد الجديد والمجهّز خصيصاً للتدريب المهني ضمن حرم مدرسة الكرامة في أبوظبي، ويشمل مجموعة من المرافق المتطورة والمخصصة مثل غرف الابتكار وغرفة الألعاب الإلكترونية وغرفة إنتاج الفيديو واستوديو التحرير، وغيرها من الاستوديوهات الإبداعية ومنطقة الحديقة الحسيّة ومنصة تعليم الطهي التخصصية.

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