«الشارقة الخيرية» تنفذ إفطار صائم في 35 دولة حول العالم

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها خصصت 250 ألف وجبة إفطار صائم تم البدء في توزيعها منذ اليوم الأول في شهر رمضان ويستمر التوزيع حتى نهاية الشهر الفضيل وذلك في 35 دولة حول العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك، لمساعدة المحتاجين، واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها، استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به كونها واحدة من المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات والتي تلتزم بقيم مساندة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف إن مشروع إفطار صائم خارج الدولة يشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل، حيث تتم عمليات توزيع وجبات الإفطار على المستفيدين في 35 دولة حول العالم، كما يتم التركيز على تنفيذ المشروع ليشمل اللاجئين في المخيمات، كما تحرص الجمعية على تقديم أفضل صور الدعم للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المعني مع مراعاة خصوصية كل دولة.

دراسات

وأوضح أن مكاتب الجمعية تضطلع بالتنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان إلى تنفيذ مشروع الإفطار على الوجه الأفضل الذي يعبر عن الإنسانية في صورتها الجوهرية، ويتم اختيار مناطق ومواقع التوزيع وتحديد البلدان حسب رؤية مكاتبنا ومنفذينا من خلال الدراسات التي يقومون بها لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم القيام بتوزيع الوجبات بين تلك الفئات وفي البلدان المحددة سلفاً، متوجهاً بالشكر الجزيل للمتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء في دعم هذا المشروع الذي يؤكد على قيم العطاء والجود التي يتصف بها مجتمع الإمارات، داعياً إلى دعم سائر مشاريع الحملة للوصول إلى أكثر الناس حاجة.

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