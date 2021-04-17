طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:53

و الجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:15..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 00:34 و الجزر الاول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 23 80 30

دبــي 33 24 80 45

الشارقة 34 24 75 40

عجمان 33 25 80 50

أم القيوين 34 21 80 40

رأس الخيمة 33 23 75 40

الفجيرة 35 25 60 15

العين 37 20 70 25

ليوا 36 19 75 15

الرويس 33 18 75 25

السلع 33 19 80 15

دلما 29 22 75 45

طنب الكبرى 31 23 70 40

طنب الصغرى 31 23 70 40

أبو موسى 31 23 70 40

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