مرصد الختم الفلكي يرصد احتجاب المريخ خلف القمر

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاحتجاب، احتجب كوكب المريخ خلف القمر، وقد تمكن مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي من مواكبة الحدث وتصوير اقتراب المريخ رويدا رويدا من القمر وتعيين لحظة بدء اختفائه التي كانت عند الساعة الثالثة عصرا و17دقيقة و14 ثانية بتوقيت الإمارات، ليعود ويظهر المريخ من خلف القمر بعد انتهاء الاحتجاب في الساعة الرابعة عصرا و51 دقيقة و27 ثانية.

وقالت بسمة ذياب بمركز الفلك الدولي أنه بث الحدث الفلكي مباشرة على موقع المركز ليتمكن جميع المهتمين من مواكبة الحدث خاصة وأنه تم خلال النهار بالنسبة لمعظم العالم والمنطقة العربية، مشيره غلى أن المرصد يعمل بشكل آلي بعد أن تم تجهيزه وبرمجته طوال الأشهر السابقة، وهو من المراصد المميزة عربيا من حيث جاهزيته التقنية في التحكم بالرصد عن بعد بأتمتة كاملة، وهو مزود بخمس كاميرات موزعة في زواياه الداخلية لتصوير كل ما يتم وإعادة ضبطه في حالات الطوارئ.

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