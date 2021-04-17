"دار البر" تتبنى توفير 20 مليون وجبة للمحتاجين

المصدر: دبي-البيان

أعلنت جمعية دار البر توفيرها 20 مليون وجبة غذائية، في إطار مشاركتها ودعمها للمبادرة الخيرية الإنسانية غير المسبوقة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، لإرسال 100 مليون وجبة للفقراء والمحتاجين في 20 دولة في المنطقة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام.

وأكد محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للجمعية، أن مبادرة الإمارات لتوفير 100 وجبة وإرسالها إلى المحتاجين في المنطقة تجسد التزام دولة الإمارات بقيمها وثوابتها الدينية الإسلامية، تحديدا في رمضان المبارك، شهر الخير والبر والإحسان، والدور الإنساني العظيم لدولة الإمارات، والنهج الخيري الحضاري، الذي تنتهجه الدولة، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وشدد المهيري على حرص "دار البر" على المشاركة الفاعلة والحية في المبادرات الإنسانية وحملات الإغاثة الوطنية ومشاريع الخير المشتركة، والتجاوب السريع والنوعي مع مبادرات قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في حقل العمل الخيري والإنساني، سعيا لترجمة قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين في المنطقة والعالم، وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تنمية المناطق الأقل حظا في بقاع الأرض، ولتعزيز الصورة الإنسانية الحضارية المشرقة لدولتنا.

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