تخفيض الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الصحة بدبي تخفيض الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا المستجد من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام، وذلك وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لــ كوفيد-19 حول العالم.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة أنه سابقاً لم يكن يُسمح لمن أُصيب من قبل بالفيروس تلقي أي من اللقاحات إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة، غير أن التقدم الحاصل في بروتوكولات التطعيم المعتمدة بهذا الخصوص عالمياً، أثبت أنه من الممكن لمن سبق إصابته بالفيروس تلقّي اللقاح بعد انتهاء مدة العزل الصحي والمقدرة بعشرة أيام، شريطة عدم ظهور أية أعراض مَرَضيّه عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المُشار إليها.

وبالنسبة للأعراض المتوسطة أو الشديدة للمرض، التي تظهر خلال فترة العزل الصحي (10 أيام)، فقد أكدت رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي أن على المريض في هذه الحالة مراجعة طبيبه المعالج لتقييم حالته، وتحديد إمكانية تلقي التطعيم من عدمه.

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