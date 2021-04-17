إشادة دولية بجهود الإمارات في الحفاظ على حقوق العمال خلال الجائحة

المصدر: (القاهرة - وام)

أشاد سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس «كورونا»، واصفاً حزمة الإجراءات التي اتخذتها في مكافحة هذه الجائحة والوقاية منها بالناجعة والفعالة.

وقال الحجيلان في تصريح صحافي، إن الإمارات اتخذت من البحث العلمي كأساس للقراءة المستنيرة للواقع، موضحاً أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في التعجيل بعودة الحياة الطبيعية في مختلف قطاعات الدولة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، جهود حكومة الإمارات في الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتها خلال فترة الجائحة، مما خفف من آثارها السلبية على قطاع عريض من العمال، متوجهاً بالتحية والتقدير للقيادة الحكيمة في الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهودهم المثمرة وتخطيطهم الرائد ورؤيتهم الطموحة، التي حولت دولة الإمارات إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي.

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