بلدية دبي تغلق مقهى شيشة وتوجه 28 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة بسبب الاكتظاظ، وخالفت مؤسستين، ووجهت 28 تنبيهاً، أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2320 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2289 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، والتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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