مركز ابتكار «كهرباء دبي» يطلق برنامج «التواصل من أجل الطاقة النظيفة»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برنامج «التواصل من أجل الطاقة النظيفة» لإتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة عرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف ورفع مستوى وعي المجتمع حول أحدث تطورات وابتكارات تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار جهود لإشراك الأفراد من مختلف المجالات في دعم التحول العالمي لضمان مستقبل مستدام للطاقة.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسهم مركز الابتكار في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، كما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجال الاستدامة من خلال كونه منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة تسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم.

ويعكس المركز جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وتعزيز القدرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الوعي حول الطاقة المستدامة».

وأوضحت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير تنفيذي- مركز الابتكار، بأن البرنامج يشتمل على سلسلة من الجلسات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التخصصية، ويأتي ثمرة تعاون المركز مع كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجال الابتكار وتبادل المعارف وتنظيم المعارض والفعاليات. ويدعم البرنامج جهود المركز لتعزيز الابتكار ورفع الوعي حول ابتكارات الطاقة النظيفة وإلهام الجيل القادم من المبتكرين وبناء القدرات والكفاءات الوطنية، كما يعزز مكانة المركز بوصفه منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وتوفير تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.

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