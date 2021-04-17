حديقة الحيوانات في العين تطوّر مهارات موظفيها

المصدر: (العين ـ جميلة إسماعيل)

تحرص حديقة الحيوانات في العين على تطوير مهارات التمكين الشخصي لموظفيها الذين يخضعون لساعات تدريبية داخلية ضمن منظومة متخصصة وبالشراكة مع جهات الاختصاص الأكاديمية المعتمدة، واعتمدت الحديقة في خطتها التدريبية على نظام التدريب الرقمي عن بُعد لضمان استمرارية الأعمال وتطوير الكادر البشري خلال المرحلة الاحترازية لتفشي فيروس كوفيد 19.

وقالت ياسمينة سعيد الحبشي، رئيس وحدة التدريب في حديقة الحيوانات في العين لـ«البيان»: تشدد قيادتنا الرشيدة في الدولة على أهمية تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتسخير الإمكانات المادية لتدريب وتطوير وتمكين الموظفين، والاستثمار في رأس المال البشري. فالعمل المؤسسي الناجح قائم على الكوادر البشرية الناجحة والمبدعة في مجالها، وكلما أتيحت الفرصة للموظفين لصقل مهاراتهم وتمكينهم في بيئة عمل مناسبة، حصدت المؤسسة إنتاجية نوعية وذات جودة عالية.

ومن هذا المنطلق فإن البرامج التدريبية في حديقة الحيوانات في العين تتميز بالجودة، حيث قمنا باختيار بعض البرامج على منصة «كورسيرا» وهي إحدى أشهر منصات التعلم المعتمدة عبر الإنترنت، ودعمنا هذه الدورات بتنظيم جلسات نقاشية تتناول ما تم طرحه في هذه البرامج لتبادل المعرفة والمهارات بين الموظفين، بالإضافة للبرامج التي تطرحها أكاديمية أبوظبي الحكومية. ولدينا فريق متخصص من المدربين الداخليين الحاصلين على أعلى الشهادات المهنية العالمية في التدريب والتمكين الشخصي والتي تؤهلهم لتقديم البرامج المؤثرة بجانب خبراتهم وشغفهم في تطوير الأفراد.

وأضافت: «كما تضمنت الخطة التدريبية برامج متعددة وشاملة باللغتين العربية والإنجليزية للفئة الإشرافية وفئة الموظفين، مثل الصحة النفسية والذكاء العاطفي والمهارات الفنية والسلوكية وبرامج التمكين الشخصي (كوتشنج) وإدارة الفرق للمديرين والفئة الإشرافية لمساعدتهم في تطبيق ما يكتسبونه من مهارات على الصعيد العملي أو الشخصي. بالإضافة لبرامج مهارات التواصل ومهارات العمل الجماعي والمسؤولية عن النتائج والتركيز على العملاء لفئة الموظفين».

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