اطّلاع افتراضي على حماية البيئة ببلدية الشارقة

المصدر: (دبا الحصن -البيان)

نظم قسم الرقابة البيئية في بلدية مدينة دبا الحصن زيارة افتراضية إلى قسم حماية البيئة في بلدية مدينة الشارقة، عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM)، وذلك بهدف تعزيز التعاون البنّاء بين مختلف أقسام البلديات في الإمارة الباسمة، وتبادل الخبرات فيما بينها، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وتجول الوفد الزائر برئاسة عبيد راشد البادي افتراضياً بين مختلف أقسام بلدية مدينة الشارقة، للتعرف على العيديد من المهام والخدمات التي تقدمها البلدية لمختلف السكان في المدينة.

وتضمنت الزيارة تعريف قسم الرقابة البيئية في بلدية مدينة دبا الحصن على تجربة البلدية المتميزة في إدارة الخدمات البيئية للمنشآت المهنية والتجارية الخاضعة للتفتيش البيئي، وعلى مهام قسم حماية البيئة في بلدية الشارقة من حيث آلية إصدار التصاريح الصادرة من القسم بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والموافقات اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك تم التعرف على آلية إصدار التصاريح الخاصة للتخلص من النفايات المتولدة من المنشآت البيئية وذلك لضمان الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث بأعلى المعايير الصحية والبيئية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة السكان.

وفي نهاية اللقاء الافتراضي حث الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما، ودعوا إلى الاستمرار في تبادل الخبرات بينهما بشكل متواصل ومستمر بما يضمن الفائدة الأكبر لسكان الإمارة الباسمة.

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