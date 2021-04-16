«أطباء الامارات» تدشن مستشفى متحرك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشنت مبادرة أطباء الإمارات أول مستشفى متحرك تطوعي يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لمختلف فئات المجتمع طوال شهر رمضان، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق تحت شعار «لا تشلون هم»، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات مبتكرة في عام الخمسين.

ويتضمن مستشفى الإمارات المتحرك وحدات متنقلة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجيا الحديثة أبرزها وحدة الاستقبال، ووحدة العيادات المتنقلة، ووحدة اقامة المرضى، ووحدة العناية المركزة، ووحدة العمليات، اضافة الى المختبر والصيدلية متنقلة.

ويأتي المستشفى المتحرك امتداد للمبادرات المبتكرة لمبادرة أطباء الإمارات، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال الطب المجتمعي محليا ودوليا، منها تدشين عيادات متنقلة للأمراض المزمنة والوبائية واكاديمية متحركة لبناء القدرات، وتاسيس شبكة من اطباء الانسانية، ومستشفيات ميدانية محليا ودوليا، اضافة الى اعتماد يوم للطبيب الاماراتي، وجائزة الطبيب الاماراتي، تثمينا لجهود خط الدفاع الاول وابراز دورهم في خدمة المجتمع المحلي والدولي.

واكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء وأطباء الإمارات إن دولة الامارات سباقة دائما في مجال الابتكار الطبي وتبني مبادرات تساهم بشكل فعال في استقطاب وتأهيل وتمكين خط الدفاع الاول من التطوع التخصصي في خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.

وأضاف أن المستشفى المتحرك يعمل في إطار برنامج الامارات للاستجابة الطبية «استجابة» ويقدم حلولا سريعة لدعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة من خلال القدرة والاستجابة السريعة في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية اضافة الى برنامج بناء قدرات الكوادر الطبية وزيادة جاهزيتها باستخدام منهج معتمد محليا ودوليا.

وأشار إلى أن المستشفى المتحرك استقبل المئات من المواطنين والمقيمين وقدم لهم الرعاية الطبية المتميزة بإشراف أطباء الامارات من المتطوعين في برنامج الامارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، مشيرا الى ان المستشفى المتحرك سيواصل مهامه الطبية التطوعية للوصول الى مختلف فئات المجتمع في مختلف امارات الدولة لتقديم خدمات طبية ومجانية اضافة الى خدمات توعوية باهم الامراض وافضل سبل العلاج والوقاية.

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