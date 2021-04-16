شرطة أبوظبي.. 500 درهم مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم-أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية "لكم التعليق" وحملة درب السلامةً مشاهد حقيقية لخطورة عدم الانتباه وتخفيف السرعة من قبل السائقين عند الاقتراب من خطوط المشاة.
وأوضحت الشرطة "تنص المادة رقم " 69" من قانون السير والمرور الاتحادي عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور مخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية".
بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم-أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية #لكم_التعليق وحملة #درب_السلامةً مشاهد حقيقية لخطورة عدم الانتباه وتخفيف السرعة من قبل السائقين عند الاقتراب من خطوط المشاه .@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cmuoKtuvWR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 16, 2021