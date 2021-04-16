شرطة أبوظبي.. 500 درهم مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم-أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية "لكم التعليق" وحملة درب السلامةً مشاهد حقيقية لخطورة عدم الانتباه وتخفيف السرعة من قبل السائقين عند الاقتراب من خطوط المشاة.

وأوضحت الشرطة  "تنص المادة رقم " 69" من قانون السير والمرور الاتحادي عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور مخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية".

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