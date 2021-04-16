توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 16:37 والمد الثاني عند 03:26

والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 23 70 25

دبــي 31 24 70 20

الشارقة 32 24 75 25

عجمان 32 25 80 25

أم القيوين 33 21 80 20

رأس الخيمة 35 23 75 20

الفجيرة 36 25 65 15

العين 36 22 60 15

ليوا 34 21 70 15

الرويس 31 21 75 20

السلع 33 22 70 15

دلما 28 21 70 30

طنب الكبرى 29 22 75 25

طنب الصغرى 29 22 75 25

أبو موسى 29 22 75 25



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