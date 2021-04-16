شركة "الصياح وأبناؤه" تقدم 3 ملايين وجبة لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرعت شركة "الصياح وأبناؤه" بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لحملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طيلة شهر رمضان.

وتعادل مساهمة ثلاثة ملايين درهم قيمة المكونات الأساسية لإعداد 3 ملايين وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة ضمن الدول العشرين التي تشملها الحملة.

وتنظم حملة "100 مليون وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية.

وفتحت حملة 100 مليون وجبة باب المساهمة في الحملة للفعاليات الاقتصادية والمجتمعية وللأفراد والمؤسسات ومختلف مكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها لدعم المحتاجين بتوفير الدعم الغذائي لهم في شهر رمضان المبارك.

قدوة

وقال مروان بن محمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الصياح وأبناؤه"، إن دولة الإمارات سبّاقة في مد يد العون وإغاثة الملهوف وقيادتنا الرشيدة هي القدوة في العطاء الإنساني دون تمييز بين عرق أو لون أو منطقة.

وأضاف: "نحن نتعلم ونتربى على قيم العطاء وما زلنا على درب القادة العظماء ونستمد من وحي المواقف الإنسانية النبيلة التي سجلوها ويواصلون تسجيلها. وسنواصل العمل على دعم مبادرات الخير والعطاء في ظل رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "رعاه الله" للعمل الإنساني، ونتمنى أن نستمر ونحافظ على تلك المبادرات التي تحقق التكافل الاجتماعي في دولة العطاء والانتماء.

تسهيل العمليات

وتتعاون الحملة مع مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والخيرية والإنسانية في الدول التي تغطيها الحملة من أجل تسهيل العمليات اللوجستية وتسريع توزيع الطرود الغذائية التي توفرها لملايين المستفيدين في أماكن تواجدهم خلال شهر العطاء.

قنوات التبرع

وتتيح حملة "100 مليون وجبة" المجال للتبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

الصياح للاستثمار

وتعمل شركة الصياح وأبناؤه للاستثمار التي انطلقت عام 2000 في دبي على يد مؤسسها محمد عبدالله الصياح في الاستثمار العقاري والمشاريع العقارية السكنية والتجارية، وقد نمت الشركة بشكل متسارع بالتزامن مع النهضة العمرانية في دبي وكانت رافداً مهماً وعنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية إمارة دبي بالاستعانة بالخبرات العالمية وإيجاد شراكات فاعلة لتطوير استثماراتها العقارية.

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