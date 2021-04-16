شرطة دبي تحقق أمنية طفل باصطحابه في جولة بالدوريات الفارهة

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي الطفل لوكاس لي تشاو، بزيارته في منزل أسرته، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي واصطحابه في الدوريات الفارهة في أرجاء المدينة.

وكان والد الطفل قد بعث برسالة إلكترونية إلى شرطة دبي، يعرب فيها عن رغبته بإسعاد ابنه ذي التسع سنوات، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي، والحصول على جولة بالدوريات الفارهة لشرطة دبي في شوارع الإمارة، ليُبادر وفد من شرطة دبي بمفاجأة الطفل وزيارة منزله، ومنحه هدية تذكارية من شرطة دبي، إضافة إلى زي الشرطة، واصطحابه بجولة في شوارع المدينة، والتقاط صور تذكارية.

وأعرب والدا الطفل عن سعادتهما بهذه البادرة التي أدخلت السعادة على قلب لوكاس، ليخوض تجربة لن ينساها عن طفولته.

وتضمن الوفد فريقاً من إدارة التوعية الأمنية برئاسة الملازم أول خالد صقر الحاي، والملازم ميرة حميد سعيد علي، وبمشاركة ترفيهية من دمية الشرطة "آمنة".

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