"طرق دبي" تطلق مبادرة لسائقي مركبات الأجرة في دبي تقديراً لعطاءاتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الفترة الماضية مبادرة تجريبية استبدلت فيها كلمة "تاكسي" بأسماء سائقي مركبات الأجرة في دبي تقديراً لعطاءاتهم.

وقالت عبر تغريدة في حسابها على تويتر، "إلى الأبطال الذين يرافقونا في كل رحلة.. الأبطال الذين يحافظون على نبض دبي في أصعب الأوقات.. الأبطال الذين يضيفون الحياة إلى شوارعنا كل يوم.. لأننا نفخر بكل شخص فيكم.

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