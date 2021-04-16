"طرق دبي" تطلق مبادرة لسائقي مركبات الأجرة في دبي تقديراً لعطاءاتهم
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الفترة الماضية مبادرة تجريبية استبدلت فيها كلمة "تاكسي" بأسماء سائقي مركبات الأجرة في دبي تقديراً لعطاءاتهم.
#طرق_دبي تطلق مبادرة لسائقي مركبات الأجرة في #دبي تقديراً لعطاءاتهمhttps://t.co/ZYp84l5SU9@rta_dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Cbe3Kzhb9y— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 16, 2021
وقالت عبر تغريدة في حسابها على تويتر، "إلى الأبطال الذين يرافقونا في كل رحلة.. الأبطال الذين يحافظون على نبض دبي في أصعب الأوقات.. الأبطال الذين يضيفون الحياة إلى شوارعنا كل يوم.. لأننا نفخر بكل شخص فيكم.