شرطة الشارقة تكرّم اثنين من منتسبيها لتحقيقهما أقل معدل زمن استجابة

المصدر: الشارقة - البيان

كرم المقدم محمد أحمد النعيمي رئيس قسم العمليات بمديرية شرطة المناطق الخارجية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ، بحضور المقدم عبدالله الكابوري مدير مركز شرطة دبا الحصن، المساعد أول راشد حميد الطربان، بغرفة العمليات المنطقة الشرقية بدبا الحصن، والمساعد خالد حمد الزعابي بغرفة العمليات المنطقة الوسطى بمدينة الذيد، وذلك لتميزهما في العمل وتحقيقهما أقل معدل زمن استجابة.

مهنية

وأثنى المقدم النعيمي على المكرمين مشيداً بكفاءتهما في التعامل مع مختلف الأحداث والبلاغات بالسرعة المطلوبة في أقل زمن استجابة، إلى جانب سرعة تعاملهما ميدانياً بمسؤولية ومهنية عالية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبهما عبر المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم، الذي يعد دافعاً لهما وحافزاً يحثهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل إنهاء ما يوكل إليهما من مهام أعمال على الوجه الأكمل.

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