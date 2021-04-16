«بسمات» يتيح التبرع لـ«100 مليون وجبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «اتصالات» أمس عن شراكة جديدة بين تطبيق «بسمات»، وهو برنامج العروض والصفقات الحائز على الجوائز، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك لدعم الحملة الإنسانية «100 مليون وجبة» خلال شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، يمكن لعملاء تطبيق بسمات التبرع لحملة «100 مليون وجبة» المخصّصة لتوفير الدعم الغذائي لمحتاجيه في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، إما من خلال طلب المأكولات بواسطة بسمات ليقوم التطبيق بالتبرع بنسبة 5% من إجمالي قيمة الطلب إلى الحملة، أو من خلال طلب وجبات الإفطار والسحور والتبرع بها مباشرةً لصالح الحملة.

شراكة

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: تعتز «اتصالات» بشراكتها مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية دعماً للحملة الإنسانية «100 مليون وجبة». وتأتي مشاركتنا في هذه الحملة بعد إطلاقنا خدمة طلب المأكولات وتوصيلها بواسطة تطبيق بسمات في مطلع هذا العام. ونفتخر بمشاركة «اتصالات» بتوفير الوجبات والأطعمة لمن يحتاجها وخاصة المجتمعات والعائلات المتضررة من جائحة كوفيد 19، حيث تجسد مشاركتنا في هذه الحملة التزامنا المتواصل بدعم المجتمعات خلال شهر رمضان المبارك الذي يعزز قيم المشاركة والعطاء.

وتأتي حملة «100 مليون وجبة» بعد النجاح الكبير الذي شهدته حملة «10 ملايين وجبة» وهي الحملة الإنسانية الأكبر على مستوى الدولة والتي تم إطلاقها عام 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتتيح الحملة هذا العام للشركات والجهات والمنظمات الإنسانية والخيرية ورجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع التبرعات المالية لتأمين الوجبات والتبرع بالأطعمة لدعم المحتاجين.

وفي فبراير 2021، أعلن تطبيق بسمات إتاحته طلب الأطعمة لدى أكثر من 3000 مطعم وتوصيلها واكتساب النقاط واستبدالها والاستمتاع بالخصومات المتميزة والحصرية. ويحصل المشتركون على نقطة واحدة في تطبيق بسمات مقابل كل درهم ينفقونه في طلب المأكولات عبر البطاقة الائتمانية. وبفضل هذا الدمج المبتكر للخدمات، يتاح للعملاء الاستفادة من هذه الخاصية في اكتساب أو استبدال العديد من النقاط إلى جانب المزايا الأخرى التي يوفرها تطبيق بسمات.

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