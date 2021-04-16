حملة للتبرع بالدم في الظفرة

المصدر: (الظفرة - البيان)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قمة العطاء في إنقاذ حياة الآخرين»، وشملت الحملة 4 مدن بمنطقة الظفرة (مدينة زايد، المرفأ، غياثي، والسلع)، ووجدت الحملة إقبالاً وتجاوباً كبيراً من موظفي البلدية وأفراد المجتمع.

وتأتي الحملة انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لبلدية منطقة الظفرة، ودعم العمل التطوعي، والتنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين، لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعرفة، وتسهم الحملة في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي عبر التبرع بالدم لمحتاجيه.

ويعتبر التبرع بالدم عملاً تطوعياً وإنسانياً وسلوكاً نبيلاً قبل أن يكون إجراء صحياً يساعد في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وقد يُسهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص.

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