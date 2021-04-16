ضبط 1863 دراجة كهربائية ونارية مخالفة في 3 أشهر بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت شرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات وبالتعاون مع بلدية الشارقة، وشركة (بيئة)، 1863 دراجة كهربائية ونارية وهوائية مخالفة بمختلف أرجاء الإمارة خلال 3 أشهر، حيث تم تنظيم الحملة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة قائدي تلك الدراجات، وتماشياً مع أهدافها التي تجسد إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

اشتراطات

وأفاد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط (1863) دراجة في مختلف المناطق بمدينة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، تتمثل في (392) دراجة نارية، و(1290) دراجة هوائية، و(181) دراجة كهربائية، لافتاً أن أبرز المخالفات في قيادة تلك الدراجات بالأماكن والطرقات الغير مخصصة لها، عدم التزام قائديها باشتراطات السلامة الخاصة، مثل ارتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الإشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، والالتزام بقواعد السير والمرور، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم.

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