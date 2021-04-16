«برواز دبي» معلم ثقافي بارز يجتذب 2.5 مليون زائر منذ إنشائه

المصدر: (دبي - وام)

يعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة وصرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر ويتميز بإطلالات بانورامية لكامل المدينة ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وقد افتتح «برواز دبي» في يناير 2018 وتشمل رحلة الزوار فيه ثلاث تجارب مميزة صممت خصيصاً لتعبر عن ماضي إمارة دبي وحاضرها ومستقبلها.

وقال أحمد الخوري رئيس عمليات المرافق في برواز دبي، إن البرواز يعتبر أحدث معلم ثقافي على مستوى الدولة حالياً يتيح للزائر التعرف إلى دبي قديماً وحديثاً ومستقبلها ومن خلالها يستطيع الزائر ‏المرور على مسار تعليمي تثقيفي يطلع على ماضي الإمارة العريقة عند الصعود على الجسر على ارتفاع 150 متراً ‏ويحصل الزائر على إطلالة بانورامية للمدينة بشقيقها القديم والحديث ويطلع على أهم المباني والمعالم الموجودة في الإمارة وعندما ينزل يعيش عالماً افتراضياً لنظرة قادتنا للخمسين ‏السنة المقبلة في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها والوصول إلى الفضاء.

وأضاف يعتبر برواز دبي مبنى عالمياً رائداً بتصميمه المنفرد وشكله الجذاب يثري تجربة السائح للإمارة وهو يشكل نسبة كبيرة من خط السياح الزائرين للإمارة بنسبة بلغت 26 في المائة خلال عام 2019 وقد تخطى عدد الزوار منذ افتتاحه في 2018 المليونين والنصف مليون زائر.

وذكر أن تكلفة إنجاز المشروع بلغت 250 مليون درهم ‏وتبدأ الرحلة بتقديم نبذة عن هذا المشروع المبتكر، ثم ينطلق الزائر لمشاهدة «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة وكيف تحولت من قرية للصيد إلى مدينة عصرية مزدهرة، كما يعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي. وبفضل الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الخاصة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة أكثر واقعية تعرض صور «دبي القديمة» والأصوات والكلمات والأهازيج التي كانت تسمع آنذاك وعبق روائحها وكأنها أمامهم الآن، وذلك عبر استخدام تقنية الهولوجرام.

وينطلق الضيوف بعد ذلك إلى المصعد السريع ذي الواجهة الزجاجية ليحملهم إلى الجسر العلوي من البرواز، وهو منصة مرتفعة تقدم للزوار إطلالات بانورامية لا مثيل لها على جميع أنحاء المدينة ليستمتعوا بمشاهدتها من علو 150 متراً. ويشاهد الزوار أحياء دبي القديمة التي تضم مناطق ديرة وأم هرير والكرامة على الجانب الشمالي، أما على الجانب الجنوبي فيشاهد الزوار في الوقت نفسه ناطحات السحاب الشاهقة التي تقف شامخة في وسط مدينة دبي الحديثة.

وتضم منصة الجسر العلوي الواسعة والمطلة على دبي القديمة والحديثة مزايا مبتكرة مثل شاشات الواقع المعزز التي تسمح للضيوف بالتعرف إلى أبرز معالم المدينة المتنوعة. كما يتميز الجسر العلوي بتقنية تحبس الأنفاس حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء كما يستمتع بمشاهدة فريدة للبرواز والمنطقة المحيطة من الأعلى.

وبعد النزول إلى طابق الميزانين من الجهة المقابلة بواسطة المصعد السريع، سيستمتع الزوار بمشاهدة «معرض المستقبل» الذي يقدم شاشة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تعرض تصوراً متطوراً لمدينة دبي حتى الخمسين عاماً المقبلة من الآن.

وقال الخوري إن ارتفاع «برواز دبي» يبلغ 150 متراً وعرضه 93 متراً واعتمد في إنشائه أكثر من 9,900 متر مكعب من الإسمنت المعزز ونحو 2,000 طن من الفولاذ الصلب، إلى جانب 2,900 متر مربع من ألواح الزجاج الرقائقي. ويغطى بأكثر من 15,000 متر مربع من الكسوة الذهبية المصنوعة من ورق الفولاذ المقاوم للصدأ عليها دوائر مستوحاة في شكلها من شعار إكسبو 2020.

وأضاف أن قياسات «برواز دبي» بشكله المستطيل استوحت من «النسبة الذهبية» وهي 1.618، والذي يعتقد العديد من المهندسين المعماريين والفنانين أنها تشكل نموذجاً مثالياً للتوازن الهيكلي. وتصل المصاعد بالزوار إلى الجسر العلوي عبر 48 طابقاً في غضون 55 ثانية.

وفيما يخص الجوائز التي حصل عليها برواز دبي.. قال الخوري: إنه حصل على جائزة التميز من منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع - 2018 وجائزة أفضل أداء للعام - قمة أسباير - 2018 وأكبر إطار في العالم - موسوعة غينيس العالمية - 2019 وهو الفائز الوطني بدولة الإمارات بـ«أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام» إضافة إلى جوائز ميد لجودة المشاريع - 2019 ومركز الترفيه الداخلي لهذا العام - منتدى المنتزهات الترفيهية - 2019 وشهادة التميز - Trip Advisor 2019.

وأوضح أنه في ظل الجائحة التي يمر بها العالم يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا منها التأكيد على التباعد الاجتماعي للزوار وضرورة ارتداء أقنعة الوجه وتعقيم اليدين، لافتاً إلى أنه يتم تعقيم المبنى بشكل دوري على مدار اليوم باستخدام أحدث التقنيات والمواد المعتمدة للتعقيم ويخضع المبنى ‏لعملية التنظيف على مدار السنة من دون توقف باستخدام أحدث المعدات والتقنيات وأجهزة مخصصة باستخدام السقالات والسلالم ورجال العنكبوت ونحرص على تنظيفه بحكم أنه مبنى عالمي بارز يعتبر وجهة بارزة عند المرور على أبرز شوارع إمارة دبي وهو شارع الشيخ زايد.

وأضاف أن المبنى يتميز بسهولة الوصول إليه فهو يقع في وسط دبي في حديقة زعبيل من البوابة رقم 4 على شارع الشيخ راشد وتتوفر مواقف السيارات للزوار مجاناً وأقرب محطة مترو للموقع هي محطة مترو الجافلية على الخط الأحمر ويفتح «برواز دبي» أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء كل يوم وبأسعار للكبار والصغار والدخول مجاناً للأطفال دون 3 سنوات وأصحاب الهمم.

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