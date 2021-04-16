394 أسرة متعففة من أهالي النزلاء استفادت من المير الرمضاني بالشارقة

المصدر: (الشارقة – البيان)

وزعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية المير الرمضاني على 394 أسرة متعففة من أسر نزلاء المؤسسة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بالشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية ومركز ميغامول، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة بدبي، والمجلس الأعلى للأسرة، وصندوق الشيخ خليفة بن زايد، وذلك بهدف زرع السعادة في نفوس النزلاء وأسرهم.

انسجاماً مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، مع مراعاة التباعد الجسدي وكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لخدمة أفراد المجتمع، وقيامها بالدور المجتمعي المنوط بها على الوجه الأكمل.

برامج

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، تهدف في مجملها إلى الاهتمام بالنزلاء ورعاية أسرهم وأبنائهم بتقديم العديد من المساعدات الرامية إلى إسعاد الأسر المتعففة، بتوفير الاحتياجات الأساسية وتلبية متطلبات الحياة اليومية لما في ذلك من أثر إيجابي كبير لزرع الطمأنينة والراحة في نفوسهم، سعياً إلى أن يعيش النزيل حالة من الاستقرار النفسي خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة.

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