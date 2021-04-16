«أمازون» تساهم بمليون وجبة طعام في العالم العربي خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت أمازون أمس أنها ستُساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للعائلات المتعثّرة في دولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السّعودية، ومصر، والأردن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير أكثر من مليون وجبة طعام.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: «انسجاماً مع قيم الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك، نسعى في أمازون إلى مواصلة دعم الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المنطقة.

من خلال قدرتنا على ابتكار حلول عمليّة وفعّالة وخبرتنا الواسعة في مجال الخدمات اللّوجستية والتوصيل، سنساهم في توفير أكثر من مليون وجبة طعام لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها طوال شهر العطاء».

من جهتها، قالت إيمان البستكي، مديرة قسم سلامة الغذاء في بلدية دبي وعضو لجنة بنك الإمارات للطّعام: «تتمثّل مهمة بنك الإمارات للطّعام في مساعدة المحتاجين والحد من هدر الطّعام. ولطالما كان شهر رمضان المبارك شهر العطاء ومساعدة الآخرين، ويُسعدنا أن نتشارك مع أمازون خلال هذا الشّهر الفضيل.

يملؤنا شغف كبير تجاه العمل الذي نقوم به، ونُقدّر الشّراكات التي لدينا مع القطاع الخاص الذي يحرص دائماً على رد الجميل ومشاركة نفس الشّغف».

حلول

من جهته، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أمازون لديها التزام طويل الأمد بالعمل جنباً إلى جنب مع شركاء المجتمع لإيجاد حلول عملية ومبتكرة، فنحن نؤمن بأن تلبية الاحتياجات الأساسية لأي عائلة هو أمر لا مساومة عليه. ويُسعدنا جداً أن نتشارك مع المنظمات والجمعيات الخيرية من بينها بنك الطعام الذي يشاركنا التزامنا تجاه خدمة المجتمع.

ونظراً لاختلاف شهر رمضان المبارك هذا العام، قمنا بتصميم برنامج التّبرع بوجبات الطعام مع الاستفادة من أصول الشركة، بما في ذلك الانتشار الواسع لأعمالنا، والخدمات اللّوجستية، والتّكنولوجيا، وذلك في سبيل خدمة المجتمع. ومن خلال تسخير روح الابتكار والتّعاون التي تتمتّع بها أمازون، يُشرّفنا أن ننضم إلى حملة بنك الطعام الرمضانية وتوفير مليون وجبة طعام لدعم المجتمع خلال الشهر الفضيل».

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