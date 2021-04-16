1117 جولة تفتيشية في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن إنجاز إدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية «2218» رخصة خلال الربع الأول للعام الجاري، شملت 100 إصدار جديد و2118 رخصة مجددة، ولفت إلى القيام بـ 1117 جولة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات.

أسفرت عن إنذار 105 محال، وتحرير 70 مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، بالإضافة إلى إصدار 1206 بطاقات صحية للعاملين، إلى جانب إغلاق محل لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وتمثلت في التأخر تجديد الرخصة التجارية.

وأوضح اليماحي أن الحملات التفتيشية التي تنظمها البلدية تأكيد على حرصهم على مراقبة مختلف المنشآت في المدينة لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق اللوائح القانونية.

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