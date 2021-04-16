180189 زيارة تفتيشية نفذتها بلدية دبي خلال 3 أشهر

المصدر: (دبي ـ وائل نعيم)

نفذت بلدية دبي 180 ألفاً و189 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً للتقارير اليومية الصادرة عن البلدية، وبلغ العدد الكلي للمؤسسات الملتزمة 177 ألفاً و169 مؤسسة، بينما بلغ عدد التنبيهات التي وجهها مفتشو البلدية 2318 تنبيهاً، فيما تم مخالفة 379 مؤسسة وإغلاق 276 مؤسسة.

ورصد مفتشو بلدية دبي التزاماً كبيراً من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها البلدية لمواجهة «كوفيد 19»، وبلغت نسبة الالتزام خلال الفترة المذكورة أعلاه نحو 97.06 %.

أسباب

وبحسب بلدية دبي كانت أبرز أسباب المخالفات التي تم رصدها هي: عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم مراعاة التباعد الجسدي، ومخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين ومخالفة قرار الحظر في تقديم الشيشة بعد الساعة الواحدة صباحاً، وعدم الالتزام بإجراءات تعقيم المؤسسات وعدم ارتداء الكمامات، كذلك عدم الالتزام بإجراءات التنظيف والتعقيم، ويتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها.

جولات

ويقوم مفتشو بلدية دبي بإجراء جولات تفتيشية يومية حرصاً على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي اتخذتها في وقت سابق، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات، ومن أبرزها التباعد الجسدي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وتحرص فرق التفتيش على متابعة الممارسات الصحية والوقائية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

تدقيق

ويتم التدقيق خلال الزيارات الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات. كما تدقق البلدية على كل المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية.

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