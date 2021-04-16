«خيرية الشارقة»: 60 ألف مستفيد من مشروع «السلة الغذائية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن 60 ألفاً استفادوا من مشروع «السلة الغذائية»، الذي يستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الغذائية والاحتياجات الأساسية طيلة الشهر الفضيل، ضمن حملتها الرمضانية «جود».

وأوضح عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية انتهوا من توزع مخصصات «السلة الغذائية» بشكل مبكر، قبيل شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أنه تم توفير محتويات السلة، بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة، حيث وضعت الجمعية في بادئ الأمر تصوراً بتوفير السلة لما يقارب 25 ألف مستفيد، ونظراً للإقبال الكبير على التبرع للمشروع من قبل المحسنين تمكنت الجمعية من توسيع قاعدة المستفيدين، لتصل إلى 60 ألف مستفيد.

وأفاد بأن التوزيع استمر بشكل يومي في كل مناطق إمارة الشارقة، من خلال الإدارات الفرعية في البطائح والمدام والمنطقة الوسطى بالذيد، إلى جانب المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن عملية التوزيع شملت أيضاً الأسر المتعففة من سكان الإمارات المجاورة في أم القيوين ورأس الخيمة، من خلال الشراكات القائمة مع المؤسسات المتعاونة.

مخصصات

وأشار إلى أن الجمعية أكملت عملية توزيع مخصصات المشروع متبعة بذلك كل الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الجميع، لافتاً إلى أهمية مشروع السلة الغذائية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويزيد من تعاضده وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.

ووجه الشكر لكل المتبرعين من أصحاب الأيادي البيضاء على ما قدموه من جهود ملموسة في دعم المشروع وارتفاع مخصصاته، داعياً إلى استثمار هذه الأيام المباركة في الاستزادة في الطاعات، وإخراج الصدقات.

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن 60 ألفاً استفادوا من مشروع «السلة الغذائية»، وأوضح عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية انتهوا من توزع مخصصات «السلة الغذائية» بشكل مبكر، قبيل شهر رمضان.

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