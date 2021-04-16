شرطة أبوظبي تكرّم عربياً لأمانته

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كرّمت شرطة أبوظبي شخصاً عربياً لأمانته ونزاهته وتعاونه مع قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي.

وقدم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي هدية للمذكور شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعميق العلاقة مع الجمهور ضمن نطاق الشراكة المجتمعية.

وكان الشخص المكرم قد عثر على مبلغ مالي كبير في أحد المراكز التجارية بأبوظبي وسارع إلى تسليمه إلى قسم الشرطة السياحية لإعادته إلى صاحبه.

وأوضح اللواء الراشدي أن التكريم يهدف إلى تحفيز الجمهور لفعل الخير والتعاون الإيجابي وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز