شرطة عجمان تكرّم رقيباً متقاعداً لخدمته المتميزة

المصدر: (عجمان - البيان)

كرّم المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، الرقيب متقاعد راشد سالم محمد المخمري لخدمته المتميزة على مدار 30 عاماً بشرطة عجمان، وذلك في إطار تجسيد القيم الاستراتيجية لوزارة الداخلية للمتفانين من منتسبيها.

الذين أخلصوا الأداء بأمانة وجهد في خدمة الوطن وتحقيق الأمن والأمان.

وسلم مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية شهادة التقدير للرقيب متقاعد راشد المخمري، بحضور المقدم محمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات، وأثنى على خدمته المتميزة، خلال سنوات عمله الطويلة بشرطة عجمان، مؤكداً اهتمام القيادة بتقدير جهود المخلصين والمتفانين في العمل، داعياً له بدوام التوفيق.

من جانبه عبر المكرم عن بالغ شكره وتقديره لشرطة عجمان وقائدها على هذا التكريم، مؤكداً حرصه الدائم على العطاء والبذل، بما يعزز مسيرة العمل الأمني بالإمارة، متمنياً لشرطة عجمان دوام التقدم والازدهار.

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