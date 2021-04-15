انطلاق حملة مدى «تبرع بدرهمين لإنقاذ عينين»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

انطلقت حملة «مدى» تحت شعار««تبرع بدرهمين لإنقاذ عينين»، لجمع التبرعات بهدف القضاء على العمى النهري الذي يعد أحد الأمراض المدارية المهملة، ويصيب المرض ضحاياه بالعمى إذا تُرِك بلا علاج، إذ يصيب أكثر السكان الأشد فقراً، ويحرمهم فرص التعليم والعمل ويتركهم وعائلاتهم أسرى حلقات الفقر.

وتم خلال العام الماضي جمع أكثر من 2.8 مليون درهم خلال موسم العطاء، فيما أكثر من 200 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض المداري المهمل.

والعمى النهري مرض طفيلي ينتقل عن طريق الذباب الأسود، وغالباً ما يصيب من يتعرضون له بالعمى النهائي إذا ما ترك بلا علاج، فضلاً عن إصابتهم بحكة شديدة، ومرض جلدي موهن.

ودعت الحملة إلى المساهمة بالعطاء والتبرع من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة GIVE إلى 2424، كما يمكن التبرع عبر الموقع: https://www.emiratesrc.ae/Reach/Reach.aspx

وحملت «مدى» على عاتقها إنقاذ المصابين بهذا المرض بجمع تبرعات تحت شعار «تبرع بدرهمين وانقذ عينين»، حيث سيذهب ريع الحملة إلى صندوق بلوغ الميل الأخير الذي يديره صندوق إنهاء الأمراض المهملة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من الداعمين في العام 2017.

وتعكس حملة القضاء على العمى النهري التزام دولة الإمارات الإنساني تجاه العالم، وأتت لتؤكد ريادة المجتمع الإماراتي في القضايا الإنسانية والخيرية.

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