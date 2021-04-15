اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي في ذمة الله

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي.

حظيت مسيرة الفقيد بالنجاح والعطاء، حيث تقلد عدة مناصب في شرطة دبي، وساهم في تطوير الأعمال الأمنية والإدارية، كما كان قريباً من موظفيه ومحبوباً من الجميع.

وللفقيد السلال العديد من الإنجازات في عمله، خصوصاً خلال جائحة كوفيد 19 عبر تطوير ومتابعة منظومة العمل عن بعد، الذي أسهم في جعله من أبرز وأفضل القيادات في شرطة دبي، كما كان من الشخصيات المعطاءة وله أيادٍ بيضاء في عمل الخير.

ونعى معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اللواء السلال مدوناً عبر حسابه في «تويتر»: «فقدنا في هذه الأيام المباركة رجل أمن من الطراز النادر اللواء السلال بن سعيد الفلاسي. الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال».

وتتقدم صحيفة «البيان» بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد والقيادة العامة لشرطة دبي.

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