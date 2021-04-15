شرطة رأس الخيمة: 2250 كوبون إفطار صائم للمستخدمين

المصدر: وام

وفرت شرطة رأس الخيمة من خلال الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة عددا من كوبونات إفطار صائم لكافة مستخدميها بلغت نحو 2250 كوبونا وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المبادرة تحقيق رفع نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل الشرطي وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الموظفين، من حيث التباعد الجسدي والتدابير الوقائية الأخرى المعمول بها.

وقال العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة المشرف العام على الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، إن الفريق يحرص دائما على تحقيق السعادة والاستقرار للموظفين، عبر ترسيخ الإيجابية بوصفها قيمة أساسية في مجتمع الإمارات وتعزيز رضاهم وإسعادهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ويراعى فيها أن تكون بطريقة مبتكرة ترتقي بالتطلعات وما وصلت إليه القيادة العامة من مكانة ريادية.

من جانبه أوضح العميد عادل عبدالله بن نصيب نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة أن عمل الفريق يرتكز على تطوير بيئة العمل بشكل مستمر وتلبية الاحتياجات المهنية وتنمية الموظفين ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم باعتبار أن ذلك كفيلا بالوصول لمستوى عال من الولاء المؤسسي والسعادة لدى الموظفين.

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