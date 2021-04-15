مدارس حكومية تنتهي اليوم من توزيع الكتب المدرسية معقمة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت إدارات مدرسية بأنها ستنتهي اليوم من توزيع أجزاء كتب الفصل الدراسي الثالث معقمة على أولياء أمور طلابها، وكانت قد باشرت بعمليات توزيع الكتب المدرسية منذ الاحد الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تسليم الكتب مجمعة ومعقمة لكل طالب، حيث خاطبت المدارس أولياء امورهم للحضور وفق مواعيد محددة، ويتم استلامها من قبل شخص واحد فقط قد يكون حارس المدرسة، مع مرعاه التباعد الجسدي عند التسليم الاستلام.

وأوضحت إدارات المدارس أن الوزارة حرصت على توزيع الكتب بشكل مبكر حتى يتمكن الطلبة من بداية الفصل الدراسي والأخير مطلع الأسبوع المقبل وبحوزتهم جميع الكتب المدرسية، لافتين الي انها ستكمل عمليات توزيع الكتب خلال الأسبوع الأول للطلبة الذين لم يستلموا الكتب خلال هذا الأسبوع.

ولفتوا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الكتب المدرسية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كوفيد 19، منها ترك مسافة 2 متر أثناء استلام الكتب، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار.

وتابعوا أن الوزارة وضعت جدول محدد لتوزيع الكتب على المدارس وبدورها تتابع كل مدرسة عملية توزيع كتبها على طلابها، موضحين أن الكتب تم تعقيمها قبل وبعد تجميعها وإرسالها للمدرسة، فضلا عن تعقيم جميع السيارات المخصصة لنقل الكتب من المطبعة إلى المدارس مباشرة.

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