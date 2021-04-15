هيئة الشارقة للتعليم الخاص تضع ضوابط للتقويم المدرسي للمدارس الأجنبية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه يسمح للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية بالشارقة أن تعطي إجازة لا يتجاوز مجموع عدد أيامها 5 أيام طول العام الدراسي، ويشترط عدم إلحاق هذه الأيام بإجازات الربيع أو الشتاء أو الصيف، كما وتشترط موافقة الهيئة عليها قبل البدء في اعتمادها وبعد إدراجها في التقويم الخاص في المدرسة الذي يرفع للهيئة.

وقال الحوسني، إنه على كافة المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية عدم بدء إجازة الصيف قبل تاريخ الأول من يوليو العام 2021 ، كما أنه يجب أن تلتزم تلك المدارس بالحد الأدنى من عدد أيام التمدرس والبالغ 182 يوماً، كما أنه على المدارس التي ترغب في زيادة عدد أيام التمدرس إدراج تلك الأيام في التقويم الخاص للمدرسة ورفعه لهيئة الشارقة للتعليم الخاص من أجل الموافقة والاعتماد.

وأوضح الحوسني أن الإجازات بالنسبة للهيئتين التدريسية والإدارية يعد شأنا خاصا تحدده إدارة المدرسة بما يتوافق مع قوانين الجهات المختصة بالدولة التي تنظم عمل المنشآت الخاصة، بما يضمن تواجدهما أثناء انتظام الدراسة ولا يتعارض مع دوام الطلبة، لافتا إلى أنه يجب أن تلتزم إدارة المدرسة بتوفير موظفين للقيام بالأعمال الإدارية وتقديم الخدمات اللازمة لأولياء أمور الطلبة الذين يراجعون المدارس خلال الإجازة، بما فيها فترة الإجازة الصيفية.

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