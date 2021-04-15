" أبوظبي للإسكان" تتيح تغيير موافقة قرض البناء إلى شراء مسكن

المصدر: البيان الإلكتروني

أتاحت هيئة أبوظبي للإسكان، تغيير موافقة «قرض بناء صادر»، إلى «قرض شراء مسكن جاهز»، عبر إلغاء موافقة القرض وتقديم طلب استبدال منحة أرض سكنية، بقرض شراء مسكن جاهز، وفق ما ذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر.

#جوابك_عندنا

هل من الممكن تغيير موافقة قرض بناء صادر الى قرض شراء مسكن؟



نعم، يتم إلغاء موافقة قرض بناء صادر وتقديم طلب استبدال منحة أرض سكنية بقرض شراء مسكن جاهز.#هيئة_أبوظبي_للإسكان

#حكومة_ابوظبي

#ADHA_MEDIA#ADHA pic.twitter.com/vhXGIeamhG — هيئة أبوظبي للإسكان (@ADHAmedia) April 14, 2021

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