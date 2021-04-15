«التربية»: تقييم بديل للمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج البكالوريا الدولية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أقرت وزارة التربية والتعليم، تطبيق‏ نظام التقييم البديل (non exam route)، المعتمد لدى منظمة البكالوريا الدولية لجميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية (IB) على مستوى الدولة للعام الدراسي 2020-2021.

وكانت الوزارة أقرت إتاحة أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني، وتعكس هذه الخطوة الثقة في المدارس الدولية الخاصة لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة تستفيد من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في أنظمتها الأم، والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.

وجاء ذلك بعد إعلان المجلس البريطاني أخيراً عن إلغاء امتحانات IGCSE والمستوى A، ليحل محل الاختبارات بالدرجات التي يقيمها المعلم (TAGs)، وصدر هذا الإعلان من قبل OxfordAQA، وهي واحد من أكبر مجالس امتحانات المناهج في المملكة المتحدة.

تطوير

من جانب آخر، تستطلع وزارة التربية والتعليم آراء الجمهور حول تطوير حسابات وزارة التربية والتعليم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحرص الوزارة بشكل دائم على التواصل مع الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي تعدّ واحدة من أبرز وسائل التواصل وأهمها، كما تعد مصدراً أساسياً في الحصول على المعلومات في وقتنا الحالي.

استطلاع

وأوضح أن استطلاع الرأي جاء للتعرف على رأي الجمهور وقياس نسبة رضاهم عن محتوى حسابات وزارة التربية والتعليم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات لاستخدامها ضمن عملية التحسين والتطوير المستمر، ومن ثم ستقوم الوزارة على ضوء مشاركة الجمهور في الاستبيان بدراسة الآراء وملاحظات الواردة بشأن فرص التحسين والتطوير المقترحة من جانبهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تطلعات أولياء الأمور.

آليات

تسعى وزارة التربية والتعليم لتطوير قنوات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر كونها منصات إعلامية تفاعلية تتطلب تطوير آليات مبتكرة ومتنوعة للوجود الفعّال الهادف الذي يلبي احتياجات وتطلعات الجمهور.

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