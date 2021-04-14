25 ألف وجبة إفطار صائم للشارقة الخيرية في اليوم الأول من رمضان

المصدر: الشارقة - وام

باشرت جمعية الشارقة الخيرية توزيع مشروع «إفطار صائم» داخل الدولة بواقع 25 ألف وجبة خلال اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل في 116 نقطة توزيع شملت كل مدن ومناطق الإمارة مع توجهات من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية «جود» برفع الأعداد إلى 30 ألف وجبة بما يعني إمكانية الوصول مع نهاية الشهر الكريم إلى مليون وجبة إفطار.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع إفطار صائم يعتبر واحداً من المشاريع الرئيسية المشمولة في مشاريع الحملة، حيث يؤكد قيم العطاء وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين.. مشيراً إلى أن الجمعية بدأت أمس توزيع وجبات شملت مناطق العمال في مقر سكنهم من خلال التنسيق مع المطابخ التي تم التعاقد معها من خلال مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأضاف: إنه تم دراسة المواقع لتحديد أعداد الوجبات المطلوب توفيرها لكل موقع، حيث لدينا موقع توزيع في المنطقة الحرة بالحمرية كأكبر مواقع الإفطار التابعة للجمعية والذي يوفر يومياً 4500 وجبة للمستهدفين، بينما يوفر موقع الإفطار بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة 3500 وجبة يومياً، متوقعاً زيادة أعداد الوجبات الموزعة خلال الأيام المقبلة من الشهر الكريم.. موضحاً أن مواقع توزيع الوجبات متوفرة في 30 موقعاً في مدينة الشارقة و20 موقعاً بالمنطقة الوسطى و66 موقعاً بالمنطقة الشرقية.

ونوه أن قنوات التبرع والمساهمة في المشروع متاحة عبر تبرعات الرسائل النصية القصيرة والحسابات البنكية والرابط الذكي، وكذلك نافذة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني.. موجهاً الشكر إلى المساهمين في إنجاح مشروع الإفطار، ودعا أهل الخير إلى مواصلة مساهماتهم ودعمهم لتحقيق زيادة أعداد الوجبات الموزعة لما لهذا المشروع من الأثر الكبير والثواب العظيم.

وقال بن خادم إن الجمعية تنفذ من خلال مشروع «إفطار صائم» خارج الدولة 250 ألف وجبة إفطار في عدد كبير من البلدان بالتنسيق مع سفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية وممثليها في هذه البلدان.

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