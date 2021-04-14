"دبي الدولية للقرآن" تبدأ توزيع "مصحف الشيخ خليفة"

المصدر: وام

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم توزيع "مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" الذي أعلن عن إصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وكلف الجائزة بالإشراف على كتابته وتدقيقه وطباعة مليون نسخة بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شخصية العام الإسلامية للدورة 15 للجائزة.

وكانت جائزة دبي للقرآن الكريم قد كلفت اثنين من أشهر الخطاطين على مستوى العالم لكتابة " مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " وهما محمد ديب جلول وبجار الأربيلي وبعد انتهائهما من مرحلة الكتابة التي استغرقت سنيتن ونصف تقريبا، تم عرض المصحفين على كبار المختصين والمهتمين بالخط العربي لاختيار خط المصحف.

وأعرب المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تشرفت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالقيام به والإشراف على جميع مراحله، مشيرا إلى أنه تمت طباعة " مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " على أحجام مختلفة وتم اختيار أفضل الخامات من ناحية الورق وتجليد غلاف المصحف وزخرفته .

ولفت بوملحة إلى أن الجائزة ستبدأ توزيع المصحف في دولة الإمارات وستقوم بإرساله إلى العديد من دول العالم عبر القنوات الرسمية، منوها إلى أن الجائزة ستعمل على طباعة وتوزيع مليون نسخة في المرحلة الأولى وسيتم طباعة المزيد من النسخ ليستفيد منها المسلمون حول العالم.

يذكر أن " مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" تمت طباعته في مركز محمد بن راشد آل مكتوم لطباعة المصحف الشريف التابع لمؤسسة دبي للإعلام لما للمركز من خبرة كبيرة في مجال طباعة المصاحف على مستوى العالم.

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