تقييم البحوث الأولية المقدمة للدورة الـ 4 من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المركز الوطني للأرصاد أمس عن موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية الدولية لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له المختصة بمراجعة وتقييم البحوث الأولية المقدمة للمشاركة في الدورة الرابعة للبرنامج، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 من شهر مايو المقبل.

واستقبل البرنامج ضمن دورته الرابعة 81 بحثاً أولياً تقدّم بها 378 باحثاً ينتسبون لـ 159 مؤسسة بحثية وأكاديمية تتواجد في 37 دولة، وذلك خلال فترة التقديم التي امتدت من 24 يناير وحتى 18 مارس 2021.

وعلى الصعيد المحلي، تلقى البرنامج 14 بحثاً أولياً أي ما نسبته 17.28% من المجموع الكلي للمقترحات المستلمة من فرق علمية متواجدة داخل دولة الإمارات، مما جعلها أحد أكبر المساهمين حتى الآن في البرنامج إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم اللجنة الفنية - التي ستجتمع افتراضياً - عدداً من أفضل الخبراء من كل أنحاء العالم، والذين يتخصصون في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك تعديل الطقس، والنمذجة العددية لبرامج الطقس، والفيزياء الدقيقة للسحب، والهباء الجوي، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي. وستعمل اللجنة على تحديد أفضل المشاريع البحثية المقدمة وأكثرها تميزاً.

استراتيجية

ويعتبر برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مبادرة بحثية عالمية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويشرف عليه المركز الوطني للأرصاد، وجاء استكمالاً لاستراتيجية الدولة الخاصة بالابتكار وأعمدتها السبعة التي تعد المياه واحدة منها. وصمم البرنامج بهدف تشجيع وتعزيز التقدم العلمي والتقني في مجال الاستمطار، وهو يقدم منحة للبحوث الأكثر تميزاً وتمكيناً في مجال الاستمطار من حول العالم.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات تضطلع بدور محوري فاعل في دعم أبحاث علوم الاستمطار والمساهمة في ضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للعالم أجمع. وقد عملنا على تعزيز مكانة البرنامج العالمية ليكون حاضنة للتعاون الدولي والابتكار وأفضل الممارسات في ما يخص الأمن المائي».

وتتكون عملية المشاركة في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من مراحل عدة، حيث شهدت المرحلة الأولى التي اختتمت في 18 مارس الماضي تقديم خطابات النوايا والبحوث الأولية. وبمجرد الانتهاء من عملية التقييم، سيتم إبلاغ أصحاب البحوث المدعوين للمرحلة الثانية في 26 مايو، على أن يتم تسليم المشاريع النهائية في منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يوم 26 أغسطس 2021.

جهود

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «ستحرص اللجنة الفنية على انتقاء البحوث التي يمكن أن تقدم شيئاً جديداً يدعم جهود دولة الإمارات الطموحة لمواجهة تحديات ندرة المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم، ونحن ننظر بتفاؤل كبير لمخرجات هذه الدورة من البرنامج، حيث اجتازت 80% من البحوث الأولية المستلمة عملية الفرز وانتقلت إلى مرحلة التقييم، وهذا مؤشر واضح على جودة وأهمية المشاريع المطروحة والتي نتطلع إلى أن يكون لها مساهمة مهمة في تطوير تقنيات وتكنولوجيا الاستمطار حول العالم وتعزيز جهود الأمن المائي».

ويشهد هذا العام الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، حيث سيتم تقديم منحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 3 سنوات لكل واحد من المقترحات البحثية الفائزة. وسوف تساهم هذه المنح في الانتقال بهذه البحوث إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع، على أن يبدأ تنفيذها في غضون شهر من إعلان أسماء المشاريع البحثية الحاصلة على المنحة في يناير 2022.

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