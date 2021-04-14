محمد بن راشد: نجاح إكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن نجاح اكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية.

وقال سموه على حسابه في تويتر "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن ... استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في 2021 ... عشرة أعوام من البناء .. 230 ألف عامل .. 190 دولة مشاركة .. و170 يوماً لانطلاقته .. نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي "2020.

وأضاف سموه "نجاح اكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية .. ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا".

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "كما اعتمدنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية".

وقال سموه "اعتمدنا أيضا سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل لـ 50٪ من صادراتنا وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم".

وأضاف سموه "أقررنا مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال .. بالإضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين .. وستبقى حكومة الإمارات مرنة .. وسريعة .. ومواكبة لكافة الظروف".

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