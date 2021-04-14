لطيفة بنت محمد تعتمد تشكيل "لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية" في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي تشكيل "لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية" في دبي والتي ستعمل على وضع آليات واستراتيجيات وأطر تشريعية وتنظيمية تضمن تسهيل مزاولة الأعمال في المجال الإبداعي.



وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد : هدفنا تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للإمارة وتجذب المواهب والمؤسسات الإبداعية العالمية للعمل والعيش في دبي.



وأضافت سموها: تضم اللجنة التنظيمية المشتركة مطر الطاير، نائباً للرئيس، وعضوية داوود الهاجري، سامي القمزي، هلال المري، هالة بدري، هشام القاسم، ومن المُنتظر أن يتم توسيع عضوية اللجنة لتضم أعضاء آخرين وفق متطلبات الخطة التطويرية.

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