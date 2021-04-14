«المسلم الصغير» برنامج رمضاني من «إسلامية دبي» للجيل الناشئ

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق البرنامج الرمضاني بعنوان «المسلم الصغير» بالتعاون مع «مركز موهبة للتدريب والتحفيز الإيجابي»، إذ يتضمّن البرنامج مجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي تناسب احتياجات الناشئة من الذكور والإناث، للفئات العمرية من 6 ـ 14 سنة، كل أربعاء وخميس ابتداء من تاريخ 16/04/2021 إلى 05/05/2021 من الساعة 4:00 -4:45 مساء، تقدمها الأستاذة حصة عبد الله، وذلك في إطار ترسيخ الثقافة الإسلامية الوسطية لدى الفئة المستهدفة.

تشجيع

وأكدت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، أن البرنامج الرمضاني يسعى إلى تشجيع الطلبة من خلال استخدام آليات جديدة لزيادة إدراك الجيل الناشئ بأهمية ضرورة استثمار أوقات الشهر الفضيل، لهذه الفئات العمرية وتنمية العقل والجسد والفكر وتعزيز الأخلاق الحميدة، عن طريق الأنشطة الثقافية الإسلامية المتنوعة المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

ويمكن للجمهور التواصل من خلال الرقم المجاني (800600) لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتسجيل أبنائهم.

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