شرطة أبوظبي تدعم مشروع الجينوم الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك منتسبو شرطة أبوظبي في مشروع برنامج الجينوم الإماراتي تحت شعار «لمستقبل أجيالنا»، والذي تنفذه دائرة الصحة وبتنظيم من إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ «ساند» ضمن جهود الدولة في رسم الخارطة الجينية المرجعية لمواطني الإمارات والتعرف على الأمراض الوراثية والصفات الجينية لديهم وتطوير الخدمة الصحية، ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وإرساء مكانة أبوظبي كمركز للبحوث والابتكار في مجال الجينوم، والاستفادة من نتائج الجينوم في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

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