شرطة الفجيرة تطلق حملة «كافح التسول» خلال رمضان

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة التسول تزامناً مع شهر رمضان الكريم، تحت شعار «كافح التسول»، بهدف توعية أفراد المجتمع بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ضمن مبادراتها التوعوية بنشر ثقافة التوعية الأمنية للسلوكيات والظواهر الأمنية خلال العام الجاري من خلال نشر المواد التوعوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتاحة.

وتأتي الحملة تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الفجيرة للحد من الظاهر السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك بانتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأحياء السكنية، الأسواق، المراكز التجارية، البنوك وبالقرب من محطات تعبئة الوقود مستغلين عاطفة الجمهور بتقديم يد العون لهم.

وحذر العميد محمد أحمد الشاعر، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من خطورة التعامل مع المتسولين أو التواصل معهم بأي صورة، مما قد يكون مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض، وتجنباً للممارسات والحيل التي يتبعها المتسولون للإيقاع بضحاياهم بغرض جمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

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