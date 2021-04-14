حديقة الحيوانات بالعين تعلن عن مواعيدها بجولات مسائية ممتعة

المصدر: العين - البيان

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين عن برنامجها الرمضاني ومواعيد استقبال الزوار بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتقديم تجارب أكثر متعة مع أجواء رمضان المسائية المبهجة.

وتستقبل الحديقة زوارها خلال رمضان وحتى عيد الفطر في أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 02:00 ظهراً حتى 08:00 مساءً في جولات وتجارب تناسب جميع أفراد العائلة، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتكاملة لفيروس كوفيد 19.

وتتضمن التجارب والخدمات الرمضانية؛ التجوال في الحديقة للاستمتاع بالتنوع الحيواني والنباتي للحياة البرية، ورحلات سفاري العين، وجولات مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وخدمتي أهلاً والمها الملكية التي تقدم للزائر أجواء من الرفاهية المتميزة.

وأكد عمر محمد العامري مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين على حرص الحديقة في تعزيز التواصل مع المجتمع والترحيب بالزوار خلال الشهر الكريم، مضيفاً «إن الزائر سيحظى بأمسيات رمضانية ممتعة على مساحات الحديقة الخضراء، يمضي فيها ساعات فريدة مع روائع الحياة البرية والتجارب المحببة وخيارات الطعام المتنوعة، مع التقيد التام بالاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا سواءً من قبل الزوار أو من قبل الحديقة».

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