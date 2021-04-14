"تاكسي دبي" تستحدث خدمة توصيل البضائع

وقعت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع (زيماس)للحلول التقنية للاستفادة من أحدث الحلول التقنية في مجال خدمات التوصيل والتنقل .

وتهدف هذه المذكرة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات التوصيل في دبي بالإضافة إلى تمكين مؤسسة تاكسي دبي من لعب دور رائد في هذا المجال المهم عبر توسيع العلامة التجارية المميزة للمؤسسة والاستفادة بشكل أكبر من أصول الشركة وأسطولها في الارتقاء بخدمات التوصيل في إمارة دبي.

وقّع المذكرة عن مؤسسة تاكسي دبي منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة فيما وقعها عن زيماس فادي شاور مدير المبيعات الإقليمي في الشركة.

وتهدف هذه المبادرة الجديدة من مؤسسة تاكسي دبي كذلك إلى توفير خدمات توصيل وتنقل ذكية ومريحة وبأسعار مميزة لخدمة جميع الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل مؤسسة تاكسي دبي مع شركة زيماس لاختبار عدة نماذج تشغيلية مختلفة في مجال خدمات التوصيل والتنقل لإطلاق نموذج ميسور التكلفة يتيح التواصل المباشر مع المتعاملين ويساعد الشركات على النمو والازدهار أثناء وفي مرحلة ما بعد وباء كورونا بحيث يتوافق

هذا النموذج مع الهدف الرئيس للمؤسسة المتمثل في توفير خدمات مميزة لجميع متعامليها .

"ويشهد السوق في دبي طلبا كبيرا على خدمات التوصيل الموثوقة كما أن هناك حاجة إلى تمكين تلك الخدمات بالتكنولوجيا المناسبة." الجدير بالذكر أن شركة زيماس (ZeMaas Inc.) هي شركة متخصصة في توفير الحلول التقنية لخدمات التنقل والتوصيل ومقرها الرئيس في كندا وقد طورت نموذج أعمال مبتكراً وحلولا تقنية متنوعة جاهزة للتطبيق والاستخدام في مجال إدارة خدمات التنقل والتوصيل.

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