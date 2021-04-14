إنارة طريق الشيخ زايد في أبوظبي بوحدات موفرة للطاقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروع تطوير إنارة طريق الشيخ زايد E10 باستبدال الإنارة القديمة بوحدات إنارة موفرة للطاقة من نوع LED، حيث يمتد نطاق المشروع من جسر الشيخ زايد وحتى الشهامة (التقاطع مع E11)، وجاء المشروع نتيجة للمسوحات الدورية التي قام بها فريق صيانة الإنارة ومراقبة الشبكة عن طريق قسم التحكم والتشغيل لإجراء الصيانة اللازمة لشبكة الإنارة بشكل دوري.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة بلدية مدينة أبوظبي لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، وكذلك ترشيد عمليات الصيانة العامة، حيث يساهم هذا المشروع في خفض استهلاك الكهرباء بمعدل قدره 77 %.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع تحديث إنارة طريق الشيخ زايد بتكلفة 7 ملايين و500 ألف درهم اشتمل على تركيب 1248 كشافاً باستطاعة 285 واط، و548 كشافاً باستطاعة 355 واط، و109 كشافات باستطاعة 330 واط، و8 كشافات باستطاعة 110، و45 كشافاً باستطاعة 144 واط، ليصل عدد وحدات الإنارة الجديدة التي تم استبدالها إلى 1983 كشافاً، بالإضافة إلى استبدال 608 أعمدة إنارة.

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