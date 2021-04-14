طقس الإمارات غداً.. غائم وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا يضطرب بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 02:48 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والثاني عند الساعة 20:30.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 23:02 والجزر الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند الساعة 05:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 26 65 20

دبــي 36 28 55 20

الشارقة 37 22 60 20

عجمان 33 23 70 25

أم القيوين 37 20 75 25

رأس الخيمة 34 22 70 20

الفجيرة 38 26 75 15

العين 39 25 55 10

ليوا 40 23 70 15

الرويس 33 22 80 20

السلع 34 22 75 15

دلما 33 22 80 35

طنب الكبرى 33 23 80 30

طنب الصغرى 33 23 80 30

أبو موسى 33 21 80 30

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